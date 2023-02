Senac-MT disponibiliza quase 800 vagas em cursos profissionalizantes à população mato-grossense

Inscrições estão abertas em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sorriso, Primavera do Leste, Barra do Garças, Água Boa, Confresa e Torixoréu

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) inicia o mês de fevereiro com 798 vagas abertas em cursos de capacitação e qualificação profissional. São oportunidades para quem quer estudar e empreender nas áreas de vendas, marketing, tecnologia da informação, idiomas, beleza e estética.

As 48 turmas estão distribuídas em nove municípios mato-grossenses. Em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sorriso, Primavera do Leste, Barra do Garças e Água Boa as inscrições estão sendo feitas nas unidades de educação profissional do Senac-MT. Já em Confresa, os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e em Torixoréu, a Escola Estadual Arthur da Costa Silva.

As formações oferecidas pela instituição estão focadas no atendimento às demandas do mercado de trabalho do comércio de bens, serviços e turismo, setores que lideram a geração de empregos formais e diretos em todo país, destaca o diretor regional do Senac-MT, Edson Dahmer.

“Estamos voltados à qualificação daqueles que já atuam no comércio e em educar e capacitar jovens para ingressar no mercado de trabalho desse setor que representa o principal motor da economia brasileira, gerando emprego, renda e constante desenvolvimento socioeconômico”, enfatiza o dirigente.

Na capital, estão abertas 264 vagas para cursos de Informática Básica para jovens e adultos, Excel Avançado, Inglês em diferentes níveis, Bolos e Docinhos decorados, Marketing Pessoal para Vendedores, Limpeza de Pele, Cabeleireiro, entre outros.

Na região sudeste do estado, em Rondonópolis, qualificações em Estratégias de Negociação para o Vendedor, Inteligência Emocional em Vendas, Técnico em Programação de Jogos Digitais, Inglês e Excel totalizam 119 vagas abertas.

Em Sorriso, cursos de Alongamento de Cílios, Unhas de Gel, Design de Sobrancelha com Henna, Embelezamento das Mãos e dos Pés, Biossegurança em Farmácias e Drogarias, Liderança e Gestão de Pessoas somam 227 chances de capacitação profissional.

Em Tangará da Serra, estão abertas as inscrições para 69 vagas em cursos de Roteirização de Vendas e Entregas, Business Intelligence com Power BI, Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia. E em Primavera do Leste, 43 vagas para Informática Básica Teens, Excel Básico, Manicure e Pedicure.

No Vale do Araguaia, o Senac-MT abriu turmas de Assistente de Marketing e Vendas (11 vagas), em Barra do Garças, English For Teens 1 (15 vagas) em Água Boa, e Assistente Administrativo em Confresa e Torixoréu (25 vagas cada turma).

Os cursos têm carga horária de 15 horas-aula, para quem busca uma formação mais rápida, até 1 mil horas-aula, para aqueles que procuram uma especialidade técnica. As aulas serão iniciadas a partir da primeira quinzena deste mês e alguns cursos começarão em março. Para matrícula, as pessoas interessadas devem apresentar documentos oficiais de identificação, comprovantes de escolaridade e de endereço. Menores devem estar acompanhados de um responsável legal.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Confira abaixo a relação de cursos com inscrições abertas por município

Cuiabá

Aplicações Web com Python

13 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e estar cursando o Ensino Médio

Bolos e Docinhos Decorados



15 vagas

Carga horária: 20 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental incompleto

Cabeleireiro



18 vagas

Carga horária: 400 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo

Elementary English 1 A



20 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: Ensino Fundamental incompleto

Elementary English 2 A



20 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Estratégias de Negociação para o Vendedor



20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Excel Avançado



18 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet



35 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Informática Básica Teens



20 vagas

Carga horária: 65 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Inteligência Emocional em Vendas



20 vagas

Carga horária: 18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Limpeza de Pele



18 vagas

Carga horária: 36 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos, Ensino Médio completo e ter cursado ou estar cursando ensino técnico ou superior na área da Estética

Marketing Pessoal para Vendedores: Você é o Seu Melhor Produto



20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Programação para Robótica



7 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e estar cursando o Ensino Médio

Relacionamento com o Cliente e o Pós-Venda



20 vagas



Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Rondonópolis

English For Teens 1



10 vagas

Carga horária: 66 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 e Ensino Fundamental incompleto

English For Teens 2



9 vagas

Carga horária: 66 horas-aula

Pré-requisitos: Ensino Fundamental incompleto

Estratégias de Negociação para o Vendedor



20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Excel Avançado



18 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto.

Inteligência Emocional em Vendas



18 vagas

Carga horária: 18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Marketing Pessoal para Vendedores: Você é o Seu Melhor Produto



18 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Starting English 2



15 vagas

Carga horária: 66 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental incompleto

Técnico em Programação de Jogos Digitais



11 vagas

Carga horária: 1.000 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e estar cursando o 2° ano do Ensino Médio

Tangará da Serra

Alongamento de Cílios



8 vagas

Carga horária: 16 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Business Intelligence com Power BI



12 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e estar cursando o Ensino Médio

Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia



11 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto

Inteligência Emocional em Vendas



18 vagas

Carga horária: 18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Roteirização de Vendas e Entregas



20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Sorriso

Alongamento de Cílios



16 vagas

Carga horária: 16 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Biossegurança em Farmácias e Drogarias



20 vagas

Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Médio completo

Desenvolvimento de Equipes



20 vagas

Carga horária: 18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Design de Sobrancelha com Henna



20 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto

Embelezamento das Mãos e dos Pés



20 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental incompleto

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet



13 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Liderança Coach



20 vagas

Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo

Liderança e Gestão de Pessoas



20 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Metodologia Scrum



18 vagas

Carga horária: 32 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental completo

Unhas de Gel



20 vagas

Carga horária: 20 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental incompleto

Vendas de Alta Performance



20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Barra do Garças

Assistente de Marketing e Vendas

11 vagas

Carga horária: 160 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Água Boa

English For Teens 1

15 vagas

Carga horária: 66 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental incompleto

Confresa

Assistente Administrativo



25 vagas

Carga horária: 160 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e Ensino Médio incompleto ou estar cursando

Torixoréu

Assistente Administrativo



25 vagas

Carga horária: 160 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e Ensino Médio incompleto ou estar cursando