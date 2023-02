Secretaria de Obras inicia recuperação de ruas no Jardim Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Obras iniciou na manhã desta quarta-feira, os trabalhos de recuperação de ruas e avenidas do Jardim Campo Verde. A primeira via a receber melhoria foi a Tico de Campos, entre a Avenida Senador Attílio Fontana e a Avenida Presidente Tancredo Neves.

O secretário Fabiano Teruel explicou que nas vias onde a camada asfáltica está mais danificada será feito o reperfilamento, aplicado PMF (Pré-mistura a frio) e em seguida será feita a aplicação do micropavimento. Nas ruas onde o piso asfáltico apresenta melhores condições, será feita somente a aplicação do micropavimento.

Nesta etapa dos trabalhos, conforme informou o secretário Fabiano Teruel, serão recuperadas ruas no Jardim Campo Verde I e em seguida as do Jardim Campo Verde II. Serão contempladas todas as vias.

Desde que iniciou o trabalho de melhorias da camada asfáltica da área urbana, em julho do ano passada, mais de 18 quilômetros de vias foram recuperados em várias regiões da cidade.