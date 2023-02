Idoso de MT que conseguiu Certidão de Nascimento aos 72 anos morre no dia de sacar a primeira aposentadoria

Segundo o melhor amigo dele, Antônio Aparecido, de 50 anos, que o adotou como membro da família, contou ao g1 que ele estava bastante feliz com o andamento do processo previdenciário e trabalhista, sobretudo com a perspectiva de receber o dinheiro, depois de anos trabalhando em condições suspeitas de serem análogas à escravidão.

“Ontem, ele foi ao banco e abriu a conta para sacar a aposentadoria. Aí ficou marcado para hoje, às 9h, para sacar o dinheiro. Ele estava todo feliz”, contou.

Conforme o advogado Ricaro Feitosa, responsável pelo caso, as provas de que Márcio trabalhou as últimas décadas na fazenda foram recolhidas e usadas no processo previdenciário e trabalhista. Ele havia solicitado a aposentadoria por idade e por ter trabalhado na zona rural.