DJ Klean, dono de remix de funk que tocou no Super Bowl, conta como chegou até Rihanna

O remix nasceu em 2020, viralizou um ano depois e foi parar no Super Bowl

Haviam muitas expectativas em torno do show de Rihanna no Super Bowl deste domingo (12), no entanto, nenhuma delas envolvia ouvir um funk brasileiro no meio da setlist! Pois aconteceu: a faixa “Rude Boy”, um dos maiores sucessos da cantora, foi apresentada em uma versão remix com elementos de funk e o dono da track já foi identificado. Ewerthon, mais conhecido como DJ Klean, tem apenas 20 anos de idade e mora no interior da Bahia. Ao POPline, ele conta como surgiu a ponte entre ele e Rihanna!

“Rude Boy”, que integra o disco “Rated R” (2009), é a música de Rihanna que o DJ Klean mais gosta. Ele conta que, de maneira bem despretensiosa, estava ouvindo a canção em 2020 quando decidiu recriá-la dando um toque mais “abrasileirado”. Um ano mais tarde, ele viu o remix viralizar no TikTok, através de challenges e dancinhas.

“Agora no início do ano eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia ser da equipe da Rihanna, então eu encaminhei para o Tropkillaz para cuidar disso. Eu sou um artista independente e não sabia o que fazer. Então eles cuidaram disso pra mim e a gente imaginou que, por conta da pressa, iria rolar algo para o Super Bowl”, conta Ewerthon, a respeito de como surgiu o contato com Rihanna.

Ele, que já trabalhou com Ruxell e Jerry Smith em um remix oficial da faixa “Beat Envolvente”, relembra que o funk brasileiro já esteve presente em outros trabalhos de Rihanna.

Em um dos desfiles da Savage X Fenty, marca da artista, ela já colocou para tocar a música “Malokera”, de Ludmilla, MC Lan e Skrillex. E, mais recentemente, em novembro do ano passado, convidou Anitta para performar em mais uma edição do desfile. Na ocasião, a brasileira apresentou uma versão funk da faixa “Practice”.

e quando a rihanna usou uma música da ludmilla com o mc lan num desfile da savage x fenty? pic.twitter.com/8jBD9w0Gbf — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) January 31, 2022

“Eu acredito, sim, que ela [Rihanna] seja interessada no funk e que possa fazer mais coisas associadas [ao gênero] no futuro. O funk é a música eletrônica brasileira. Com certeza a galera lá de fora já está enxergando isso”, contou o DJ Klean.