Reformas da Escola Monteiro Lobato serão inauguradas no próximo dia 3

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciadas em julho de 2022, as obras de reforma e melhorias da Escola Municipal Monteiro Lobato, no bairro Jupiara, estão sendo finalizadas e estão programadas para serem entregues à população no próximo dia 3 de fevereiro. Os alunos, que durante as reformas foram transferidos para a Escola Municipal Áurea Marqueti, retornam à escola de origem no dia 6 de fevereiro.

Realizadas com recursos do Município, as obras contemplaram a troca do telhado, ampliação dos corredores, trocas de portas e janelas; reforma dos vestiários, banheiros, cozinha e refeitório; aplicação de piso tátil e instalação de placas de identificação em Braille, construção de um estacionamento interno e uma nova fachada. Obedecendo as normas de segurança, as portas agora abrem para fora das salas e para evitar acidentes, cobogós (paredes com elementos vazados) foram construídos ao lado das entradas.

Os investimentos feitos pelo Município vão proporcionar mais conforto, segurança e melhorar a acessibilidade para os alunos. A Escola Municipal Monteiro Lobato, atende uma clientela escolar de 574 estudantes que, na sua maioria, residem na zona rural de Campo Verde.

Mais investimentos – Primeiro projeto de loteamento urbano de Campo Verde, criado ainda no final da década de 1970 pelo empresário Júlio Pavlak, o bairro Jupiara, além da reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato está recendo outros investimentos no setor de educação e de infraestrutura.

Inaugurada em 1985, quando Campo Verde ainda era o distrito de Posto Paraná e pertencia administrativamente a Dom Aquino, a Escola Estadual Jupiara foi totalmente demolida e está sendo reconstruída. As obras, que serão custeadas pelo Governo do Estado, estão na fase inicial.

Com recursos do Município, o bairro teve também todas as lâmpadas de vapor de mercúrio do sistema de iluminação público substituídas por luminárias de LED, que são mais duráveis e têm maior poder de luminosidade. Os investimentos que estão sendo feitos pelo Estado e pelo Município estão mudando o aspecto do bairro, onde vive grande parte da população urbana de Campo Verde.