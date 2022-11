Viagens são retomadas na rodoviária de Cuiabá após desbloqueio nas rodovias

Por g1 MT

As empresas de transporte de passageiros das linhas intermunicipais e interestaduais retomaram, na noite desta quinta-feira (3), as viagens no Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá, de acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), responsável pela administração da rodoviária na capital.

Ao todo, foram registrados 601 cancelamentos e cerca de 3.672 passageiros decidiram reprogramar as viagens ao longo de novembro e dezembro deste ano, segundo a Sinart. Os dados foram levantados desde segunda (31) até essa quarta-feira (2).

As passagens haviam sido suspensas por causa dos bloqueios nas rodovias devido às manifestações antidemocráticas contrárias ao resultado da eleição presidencial do segundo turno no último domingo (30).

A partir desta quinta-feira (3), ao menos 11 pontos foram desbloqueados, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e outros 19 permaneceram fechados.

Por causa dos cancelamentos e sem ter para onde ir, passageiros permaneceram no local, enfrentando fome e frio.

Famílias com crianças e idosos passaram a noite expostos ao frio de 13,2ºC na capital, sendo um dos dias mais frios de novembro desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Eles aguardavam o desbloqueio das estradas para seguir viagem.