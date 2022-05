Motorista perde controle de Kombi e morre após capotar na BR-163

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (27) em Nova Mutum; vítima morreu ainda no local

O motorista de uma VW Kombi morreu na noite de sexta-feira (27) após perder o controle do veículo e capotar na BR-163 em Nova Mutum (a 238 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a concessionária Rota do Oeste, o veículo seguia no sentido sul da via quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defesa metálica da lateral da pista e capotou.

Os socorristas foram acionados às 18h54 e confirmaram a morte do motorista ainda no local do acidente. Outras três ocupantes saíram ilesas e assinaram termo de dispensa médica.

A Polícia investiga as circunstâncias exatas em que o acidente aconteceu.