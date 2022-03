Médico é detido após ser acusado por manicure de chamá-la de ‘preta imunda’ durante atendimento em Cuiabá

Uma manicure de 22 anos registrou um boletim de ocorrência contra um médico por injúria durante um atendimento de pedicure, em um salão de beleza localizado na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. Ele foi detido na quinta-feira (17), logo depois da denúncia, e liberado em seguida, segundo a Polícia Civil.

Ela afirma que o médico já estava no salão e havia feito as mãos com outra profissional. Ela conta estava tratando o pé do médico quando ele se irritou e a agrediu verbalmente.