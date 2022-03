Mais de 2,3 mil obras estão paradas em MT e moradores ficam sem acesso à serviços

Segundo o TCE, Cuiabá e Várzea grande são os municípios que têm mais obras paradas.

Postos de saúde inacabados e centenas de famílias obrigadas a procurar atendimento médico longe de casa são situações comuns na região.

No bairro Santa Clara, por exemplo, os moradores relatam que há anos esperam pela conclusão daquela que seria a única unidade básica de saúde do bairro. No entanto, mesmo com as paredes erguidas e até água instalada, o local está abandonado.

“Dá tristeza quando olho para o prédio e vejo o jeito que está”, diz Cristina Pedreira da Silva Castilho, autônoma e moradora da região.

A técnica em Saúde Bucal, Suelen Moras Santos, também lamenta o abandono.

“Os moradores precisam muito e têm que se deslocar para longe para ter acesso ao serviço de saúde”, diz.