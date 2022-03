Fazendeiro morre ao capotar caminhonete e ser arremessado na BR-163

Do: Olhar Direto

O fazendeiro mato-grossense Elias Rodrigues Alonso faleceu na tarde do último sábado (26), após capotar a caminhonete que conduzia na BR-163, próximo à comunidade Alvorada da Amazônia, em Novo Progresso (PA).

De acordo com informações do site Folha do Progresso, Elias estava sozinho no veículo, quando perdeu controle da direção e capotou. A vítima chegou a ser arremessada da caminhonete.

A suspeita é de que ele possa ter sofrido um infarto na direção. Porém, exame de necropsia irá esclarecer a causa do óbito.

Elias era proprietário da fazenda Porta do Céu, no Pará, há mais de 30 anos. O velório e sepultamento devem ocorrer em Diamantino.