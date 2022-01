Casal de moto é atingido por carreta e morre vítima de traumatismo craniano

Do: Olhar Direto

Um casal morreu na hora em uma colisão entre uma motocicleta e uma carreta, na noite desta quarta-feira (12), na BR-163, em Rondonópolis (216 km de Cuiabá). O homem foi identificado como Robson de Assis Vitor, de 37 anos.

De acordo com informações locais, ambos veículos seguiam na mesma direção, quando o condutor da carreta bateu na traseira da moto. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas e bateram na grade de proteção da rodovia.

O casal foi encontrado sem capacete e a perícia também não encontrou os equipamentos de proteção no local do acidente. O motorista da carreta só parou o veículo após mais de 200 metros da colisão. O caso é investigado pela Polícia Civil. (Com Agora MT)