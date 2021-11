Motocicleta se despedaça e vítima sofre graves ferimentos nas pernas em colisão contra poste; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Uma motocicleta se despedaçou e o piloto teve graves ferimentos nas duas pernas, ao colidir contra um poste na noite desta terça-feira (2), na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Rondonópolis (216 quilômetros de Cuiabá).

O acidente aconteceu às 19h04. Testemunhas contaram que a motocicleta seguia pela via, enquanto um carro, que trafegava pela rua Leopoldina Carvalho teria invadido a preferencial e entrado na pista.

O motociclista de 27 anos não conseguiu frear e colidiu no poste. Uma câmeras de segurança flagrou o momento em que o veículo despedaça e a vítima é lançada por alguns metros.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. No momento do resgate, ele estava consciente e conversando, mas com graves ferimentos nas pernas.

Veja vídeo: