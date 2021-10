Pelo menos 5 pessoas morreram em acidentes nas estradas de MT nesse fim de semana

Segundo informações de testemunhas, a carreta estava indo em sentido a Água Boa quando Rildo invadiu a via, ocasionando o acidente.

No mesmo dia, um outro motociclista, de 28 anos, também morreu após bater em um caminhão em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Odair José Barbosa de Lima morreu ainda no local.

O acidente aconteceu no km 206 da BR-364, perto da entrada da cidade. A mulher e a filha do motorista, de 2 anos, tiveram ferimentos leves.

O caminhão envolvido no acidente não estava no local. A polícia tenta identificar o veículo e o motorista pra investigar as causas do acidente.

Ainda no sábado (2), na BR-163, em Guarantã do Norte, no norte do estado, um motorista de carreta foi a óbito próximo à Serra do Cachimbo.