Motorista de caminhão é sequestrado e amarrado por quadrilha em BR-163 em MT

A vítima contou aos policiais que estava na lateral no posto de combustível, no km 20 sentido Itaúba, na BR-364, fazendo janta, quando foi rendida pelos suspeitos armados.

A Polícia Militar foi até o local e encontrou o veículo estacionado com as luzes internadas ligadas. Os policiais verbalizaram pedindo para as pessoas que estivessem no caminhão saíssem com as mãos na cabeça, ordem ignorada por algum tempo.