UBS são inauguradas na zona rural

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Administração Municipal de Campo Verde inaugurou na última quinta-feira (6), duas novas Unidades Básicas de Saúde, uma no Assentamento 14 de Agosto e outra no Assentamento 4 de Outubro.

As inaugurações fizeram parte da programação do aniversário de 35 anos do Município e contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, da Secretária Municipal de Saúde e vice-prefeita, Edna Queiroz da Silva, do deputado estadual Wilson Santos, de vereadores e secretários municipais.

As duas novas unidades de saúde foram construídas com recursos próprios do município e têm, cada uma delas, 102 metros quadrados de área construída.

De acordo com o secretário Gilberto Figueiredo, que destacou a qualidade arquitetônica e a funcionalidade dos prédios, as novas UBS demonstram que a gestão do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira de forma igualitária os moradores da cidade e da zona rural.

“A inauguração dessas duas unidades de saúde aqui nos assentamentos, mostra a preocupação do prefeito e da secretária Edna. Essas unidades são muito importantes, porque, aqui, a gente acaba evitando que as pessoas acabem acessando os serviços hospitalares”, destacou o secretário estadual de Saúde. “E não tem uma diferença de tratamento em relação àquilo que é feito na área urbana. O nível de qualidade é o mesmo”, frisou.

Para a moradora do Assentamento 4 de Outubro Maria Aparecida Ferreira dos Santos, a nova unidade de saúde vai melhorar a qualidade de vida das pessoas eu vivem no assentamento. “É um grande ganho para toda a comunidade. A gente só tem a ganhar com essa unidade maravilhosa”, afirmou ela. O Assentamento 4 de Outubro não contava com UBS, o atendimento era feito em duas salas improvisadas.

Os nomes das novas unidades de saúde homenageiam moradores da comunidade. No 14 de Agosto, o homenageado foi o morador Domício de França Barbosas. No 4 de Outubro, a UBS tem o nome de José Fernandes da Costa.