Prefeitura inaugura fábrica de polpa no Assentamento Taperinha

Concluindo as inaugurações programadas como parte das comemorações do aniversário do Município, a Prefeitura de Campo Verde entregou na tarde deste sábado, as obras de reforma e adaptações da fábrica de poupa de fruta do Assentamento Taperinha, onde vivem cerca de 60 famílias.

Os investimentos, que incluíram também a instalação de uma câmara de congelamento e a regularização da unidade de produção junto ao Ministério da Agricultura, vão permitir que as poupas produzidas pelas famílias possam ser comercializadas em todo o território nacional. Atualmente, a fábrica produz entre 300 e mil quilos de poupa semanalmente, que são vendidos para a merenda escolar da rede municipal de Educação de Campo Verde.

Com as melhorias, as famílias poderão ampliar a carteira de clientes e aumentar, dessa forma, o faturamento. “Isso aqui é um sonho realizado”, disse o vereador Paulo Galvão, o “Paulinho do Fartura”, que fez a indicação para que o Município investisse na melhoria da indústria de polpa. “Quando eu assumi como vereador, minha preocupação era trabalhar para aumentar a produção da agricultura familiar, a industrialização. Eu gosto de ver as coisas industrializadas, ainda mais quando é produto da agricultura familiar”, ressaltou.

O vereador Gregório do Mercado Popular, que representou o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, parabenizou o prefeito Alexandre Lopes e a equipe da Administração Municipal pelas realizações, que tem contemplado todas as comunidades rurais.

“Parabéns, prefeito Alexandre, nossa cidade está em transformação. Nunca vimos tantas entregas, tantas obras, tantas coisas bonitas. Não tem um assentamento em que não tenha sido feito alguma coisa. Nós estamos vivendo um momento feliz e nós, vereadores, podemos falar muito bem disso. Somos felizes com o prefeito que estamos tendo em Campo Verde”, elogiou o vereador.

Secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Edson Silva Castro também comentou que as melhorias feitas na fábrica de polpa é um sonho realizado e que as adaptações que foram feitas, assim como a regularização junto ao Ministério da Agricultura, são exigências que, se não forem cumpridas, impedem a produção.

Ele também destacou que a Administração Municipal tem trabalhado de forma intensa visando o fortalecimento da agricultura familiar. “O prefeito Alexandre tem dado todos os incentivos e cobra da gente. Ele dá as condições, dá as ferramentas, e nós, gestores dessa pasta, temos trabalhado intensamente. Estamos empenhados e vamos fortalecer cada vez mais a agricultura familiar”, frisou.

A vice-prefeita Edna Queiroz da Silva salientou que a entrega das melhorias e a regularização da fábrica de polpa representam uma nova fase para a comunidade do Taperinha. “Para nós é um motivo de muita alegria, que é você dar condições de trabalho para quem quer trabalhar”, destacou ela.

Também participaram da inauguração a vereadora Socorro dos Santos Souza, o secretário de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior e o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega.