Prefeitura inaugura Centro de Controle de Operações, totens de segurança e sistema de iluminação em LED

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Dando continuidade ao cronograma de inaugurações e entregas de melhorias elaborado para comemorar o aniversário de 35 anos de Campo Verde, a Administração Municipal inaugurou na noite de quarta-feira (5) as novas instalações do Centro de Controle de Operações (CCO) que faz o monitoramento das imagens geradas pelas câmeras do sistema de vigilância eletrônica, e fez a entrega oficial dos totens de segurança – aparatos que compõem o sistema de monitoramento eletrônico da cidade – e do sistema de iluminação com 100% em lâmpadas de LED.

O novo CCO conta com 12 monitores conectados 24 horas ao sistema de monitoramento eletrônico formado por 105 câmeras próprias instaladas em pontos estratégicos da área urbana e da zona rural. O sistema conta ainda com 78 câmeras de moradores interligadas por meio do sistema colaborativo, e mais 92 câmeras do Município instaladas nos totens de segurança e nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Outras 161 câmeras foram repassadas pelo estado através do Programa Vigia Mais MT e estão sendo instaladas.

Os investimentos feitos na segurança pública através da Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública, fizeram com que Campo Verde se tornasse referência e uma das cidades proporcionalmente mais monitoradas eletronicamente em Mato Grosso.

O sistema implantado conta também com câmeras OCR´s, que são capazes de fazer a leitura de caracteres, além do reconhecimento de cor e de face. Com 4 metros de altura e blindados, os totens de segurança são equipados com câmeras 360°, leitor OCR e botão de pânico, que pode ser acionado em caso de emergência. Em Mato Grosso, Campo Verde é a única cidade a contar com esse tipo de dispositivo e uma das mais monitoradas do Estado.

A estrutura de monitoramento eletrônico implantada pela Administração Municipal, tem demonstrado eficiência e contribuído com a redução dos índices de criminalidade. Os casos de furtos, de acordo com a Polícia Civil, tiveram redução de 40% no último ano, enquanto que os roubos caíram em 60% no mesmo período, informou o delegado de Polícia Civil Filipe Pinho. “Campo Verde tem demonstrado ser uma cidade cada vez melhor”, enfatizou.

“Estamos dando um apoio significativo para nossas forças de segurança”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Rosimar Bitencourt. “O prefeito Alexandre pensou – muito bem pensado – na área de segurança e com isso nós temos avançado muito. Nosso CCO hoje é uma realidade e tem dado o suporte necessário para nossas forças de segurança”, ressaltou ele.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira destacou que todos os investimentos feitos têm como objetivo garantir um melhor serviço de segurança pública para que a população possa se sentir mais segura. “E também permitir que as nossas forças de segurança possam ter mais eficiência, mais agilidade, e resolver os problemas inerentes à segurança pública”, disse o prefeito.

Outro investimento feito pela Administração Municipal que, indiretamente, contribui com a melhoria da segurança e aumenta a qualidade de vida da população, foi a substituição das lâmpadas a vapor de sódio do sistema de iluminação pública pelas de LED, mais econômicas e com mais poder de luminosidades. A troca das lâmpadas foi feita em toda a cidade, que agora, é iluminada 100% com lâmpadas de LED.

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, informou que irá articular com os demais membros do Legislativo, para que parte do duodécimo que será devolvido ao Executivo Municipal este ano seja investida na segurança pública de Campo Verde.

Participaram da inauguração, a vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, o presidente da Câmara de Vereadores, Silvio Eventos e os vereadores, Miguel de Paula, Socorro dos Santos Souza e Gregório do Mercado Popular. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, o secretário de Finanças, Ronan Freire e o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Edson Silva Castro, além do comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, tenente-coronel Emmanuel Carlos Viera.