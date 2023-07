Parte das comemorações de aniversário de Campo Verde, Cavalgada Restando Origens contou com mais de 100 participantes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Dando continuidade às comemorações do aniversário de 35 anos de Campo Verde, a Cavalgada Resgatando Origens, realizada na manhã deste sábado (1), contou com a participação de mais de 100 cavaleiros e amazonas.

Com saída na Fazenda Dois Corações, a cavalgada teve um percurso de 13 quilômetros por uma estrada vicinal, ligando à comunidade histórica de Capim Branco. Nenhum incidente grave foi registrado durante o trajeto, que foi percorrido em cerca de duas horas e meia.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e a primeira-dama e secretária de Assistência Social Rosilei Pereira Borges de Oliveira, acompanharam a saída e a chegada da cavalgada, que contou com participantes de Campo Verde e também de cidades vizinhas.

Na avaliação do prefeito, Campo Verde tem vocação para a realização de cavalgadas. “Nós temos aqui uma cultura muito intensa dessa atividade e nós temos que apoiar”, enfatizou ele, que parabenizou os organizadores. “E a Prefeitura está sempre a disposição para que esse evento possa fazer parte dos nossos calendários, das outras festas; para que a gente possa comemorar, não só o aniversário da cidade, como também a Expoverde. Muito obrigado pela participação de todos”, agradeceu o prefeito.

Uma das organizadoras do evento, Marilza Souza Costa, do Rancho Sonho de Peão, avaliou de forma positiva a realização da cavalgada. “A gente só tem a agradecer. Tivemos um apoio muito bom da Prefeitura, do prefeito Alexandre. Todo mundo abraçou a causa, deu tudo certo, o pessoal compareceu, a gente está feliz. Deu um número muito grande de cavalos”, disse ela.

Outra organizadora do evento, Luiza Marinho, da Chácara 3 Marias, também avaliou positivamente o resultado da cavalgada. “Tenho certeza que a gente pode dar nota dez”, avaliou ela. “Agora é só seguir em frente”, completou.

Proprietária do Haras Neri, Aparecida Voine de Souza Neri elogiou a cavalgada. “Foi magnifica. A organização eu achei que foi ótima. A participação das pessoas também, muito companheirismo. Para mim está aprovada”, frisou.

O encerramento da Cavalgada contou ainda com shows da dupla Pâmela Viola e Caroline, e Agnelo dos Teclados. O secretário de Administração, Claudilei Borges, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega e o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Edson Silva Castro, marcaram presença na cavalgada.