Ministro Carlos Fávaro visita Expoverde e fala a produtores rurais sobre o Plano Safra 2022/2023

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na manhã desta sexta-feira (7) o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Carlos Fávaro, esteve visitando Campo Verde, onde foi recepcionado no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e por produtores rurais e lideranças do agronegócio local.

Na oportunidade, o ministro falou sobre o Plano Safra 2022/2023, lançado há cerca de 10 dias pelo Governo Federal que vai disponibilizar R$ 340,8 bilhões que poderão ser acessados pelos produtores para o financiamento do custeio das lavouras, aquisição de máquinas e armazenamento. 21 instituições bancárias estão autorizadas a operarem com os recursos do Plano Safra. Algumas delas aproveitaram a visita do ministro para apresentar suas linhas de crédito aos produtores de Campo Verde.

“Esse é um tema de grande importância para Campo Verde, no tocante que o município tem como sua principal base econômica o agronegócio”, observou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. “E esses recursos do plano safra, indiretamente acabam beneficiando outros segmentos da nossa economia, como o comércio e a prestação de serviços”, ressaltou.

O ministro Carlos Fávaro comentou que as características econômicas de Campo Verde é o retrato do setor produtivo no Brasil, pela sua sustentabilidade e diversificação das atividades ligadas a agropecuária.

“É grande produtor de algodão, mas também é grande produtor de soja, de milho, tem integração com outras culturas, tem integração com a pecuária, tem ovinos, tem assentamentos, pequenos, médios e grandes produtores, todos trabalhando harmonicamente, se complementando. Isso, com certeza, é o reflexo de uma cidade pujante, com pleno emprego,