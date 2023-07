Identificado por toten de segurança, homem é preso pela Polícia Militar

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os investimentos feitos pela Prefeitura de Campo Verde na instalação de totens de segurança em frente a escolas e em locais estratégicos da cidade, já começam a apresentar os primeiros resultados.

Na última quarta-feira (5), um homem procurado pela justiça desde 2018 foi preso após ter sido identificado por um totem instalado no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha. A identidade do detido e o crime cometido por ele não foram divulgados .

Os totens de segurança são dispositivos blindados, equipados com sistema de sonorização e luzes, câmeras OCRs que fazem a identificação de caracteres, cor e face, e botão de pânico, que ao ser acionado conecta o aparelho a central de vídeo monitoramento, tornando mais rápido e eficiente o atendimento da ocorrência.

Ao todo foram instalados 10 totens, 6 deles em frente as escolas Dona Sabina Lazarin Prati, Áurea Marqueti, São Lourenço, Centro Educacional Paulo Freire e Ledy Anita Brescancim. Os demais foram instalados em pontos estratégicos da cidade.

Na última quinta-feira (7), a Administração Municipal fez a inauguração do novo Centro de Operações e Controle do sistema de vídeo monitoramento da cidade, composto por 105 câmeras próprias, 78 de morados conectadas por meio de um sistema colaborativo e 92 câmeras nos totens de segurança e em escolas. Mais 161 câmeras repassadas pelo Governo do Estado através do Programa Vigia Mais MT estão sendo instaladas, o que fará com que Campo Verde passe a contar com 436 dispositivos de monitoramento eletrônico espalhados pela cidade e também na zona rural.