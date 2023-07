Final de semana foi de comemorações pelo aniversário de Campo Verde; programação segue durante a semana

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As atividades que compõem o calendário de comemorações do aniversário de Campo Verde, que completa 35 anos de emancipação política e administrativa nesta terça-feira (4), tiveram início durante o final de semana.

As comemorações começaram na sexta-feira (30), com a entrega, pela Câmara de Vereadores, de 29 títulos de “Cidadão Campo-verdense” à personalidades e moradores locais.

No sábado (1), dando continuidade à programação, foi realizada a 2ª Cavalgada Resgatando Origens. Com um percurso de 13 quilômetros entre a Fazenda Dois Corações e a Comunidade Histórica do Capim Branco, a cavalgada reuniu mais de 100 cavaleiros e amazonas.

À noite foi realizado um culto em ação de graças na Comunidade Atos, que contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, da primeira-dama, Rosilei Pereira Borges de Oliveira e de secretários municipais.

As comemorações continuaram no domingo, com um almoço na sede da APAE, onde foi servido um dos pratos típicos da culinária local, o “Porco Paraguaio”. O evento atraiu um grande número de pessoas. O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a vice-prefeita Edna Queiroz da Silva e secretários municipais marcaram presença.

À Noite foi celebrada uma missa em ação de graças pelo aniversário do Município, na igreja matriz Nossa Senhora de Fátima, que também contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e de secretários municipais.

Inaugurações – Nesta segunda-feira (3) começam as inaugurações de obras constantes do calendário de eventos programados para o aniversário da cidade.

A primeira inauguração será a reforma e revitalização do Centro Aquático Guimar Vieira de Souza (Piscina da terceira idade), no bairro Bordas do Lago. A cerimônia está marcada para as 10 horas.

Na sequência será inaugurada a revitalização da pavimentação asfáltica urbana, na Praça da Bíblia, no Jardim Campo Verde. E às 16 horas serão inauguradas a reforma e ampliação da Escola Municipal Paraíso, na comunidade do Limeira. As inaugurações e entregas de obras se estenderão por toda a semana.