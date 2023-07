Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado realiza Feirão de Energia Solar

Evento é realizado durante o mês de julho com empresas parceiras nos estados de Mato Grosso e Amazonas com condições especiais de negociação

Assessoria

A geração de energia por fonte solar ganhou força no Brasil nos últimos anos e passou a ser a 2ª principal do Brasil, com a produção de 28.961 megawatts (MW) e participação de 13,1% no total de energia produzida no país, segundo dados recentes da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). A nova matriz energética movimentou setores econômicos, com o surgimento de muitas empresas na área, o que tornou mais acessível à população a instalação de microusinas geradoras de energia.

Junto com a demanda, a contratação de crédito também subiu. No Sicredi, os associados de diferentes perfis (pessoa física, empresa e produtores rurais) encontram apoio para a implantação dos projetos fotovoltaicos. E a instituição financeira cooperativa registra curva ascendente nas contratações de crédito para esta finalidade. Para se ter uma ideia, até dezembro de 2022, a carteira de crédito solar no Sicredi totalizou cerca de R$ 5,9 bilhões no País, com aumento de 32% em relação a 2021.

Para incentivar o uso da energia limpa e fomentar a economia verde, a cooperativa Sicredi Vale do Cerrado MT/AM realiza Feirão de Energia Solar durante o mês de julho. O evento ocorre nas agências da área de atuação da cooperativa localizadas em Mato Grosso e no Amazonas e tem parceria de empresas do setor que disponibilizarão condições especiais de negociação para associados da cooperativa.

Além de proporcionar a geração de energia limpa e contribuir para a construção de uma sociedade sustentável, a implantação de painéis fotovoltaicos, seja em residências, empresas ou propriedades rurais, traz inúmeros benefícios ao usuário. O maior deles é no bolso, pois a despesa com a conta de energia pode reduzir até 95%.

Associados que fecharem negócio durante o feirão terão condições exclusivas de negociação e poderão parcelar o financiamento em até 120 meses.

“O feirão é uma forma de estarmos próximos dos nossos associados, entendendo suas necessidades e apoiando com a disponibilização de créditos para implantação de energia limpa com taxas e prazos especiais. O apoio ao desenvolvimento sustentável também acontece ‘dentro de casa’. Em 2022 entrou em operação uma usina solar fotovoltaica, construída pelo Sicredi em Nova Xavantina (MT), que gera energia para abastecer 140 agências, além das sedes administrativas no Estado”, pontua Sergio Alves, diretor de negócios da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado MT/AM.

