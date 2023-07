Construção de galerias avança no Assentamento Santo Antônio da Fartura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde está empenhada em melhorar cada vez mais a mobilidade na área rural do município, para, dessa forma, permitir o tráfego de pessoas e o transporte da safra de maneira segura e ambientalmente correta.

Uma das medidas adotadas pela Administração Municipal nesse sentido é substituir, gradativamente, as antigas pontes de madeira por galerias feitas com aduelas, que são estruturas retangulares, pré-moldadas, feitas em concreto armado.

Esse tipo de estrutura é comumente utilizado para drenagem pluvial de vias urbanas, rodovias e aeroportos; na canalização de córregos e passagem de fauna, entre outros.

Além de ambientalmente correta, as aduelas têm vida útil maior que as travessias feitas em madeira, que necessitam de reparos constantes e duram muito menos que os artefatos feitos em concreto.

A primeira comunidade a receber os investimentos feitos pelo Município na substituição de pontes de madeira por aduelas é o Assentamento Santo Antônio da Fartura, onde estão sendo implantadas quatro galerias. As obras estão avançando dentro do previsto e devem ser concluídas no máximo em 60 dias.

De acordo com o secretário de Obras, Fabiano Teruel, serão implantadas também duas galerias com aduelas na comunidade da Serrinha e uma na Vila União.