Com a presença do vice-governador, pavimentação é inaugurada no Assentamento Santo Antônio da Fartura

Iniciada em outubro do ano passado, paralisada em dezembro devido às chuvas, e retomada em maio, a pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-070 ao Assentamento Santo Antônio da Fartura, a cerca de 45 quilômetros da sede do Município, foi inaugurada na tarde desta terça-feira (4) com a presença do vice-governador do Estado, Otaviano Pivetta, dos deputados estaduais Beto Dois a Um, Carlos Avalone e Wilson Santos. O secretário estadual de Educação Alan porto, vereadores e secretários municipais também estiveram presentes, assim como o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin.

A pavimentação, com 4,06 quilômetros de extensão, foi construída através de uma parceria entre o Governo do Estado e o Município, com investimento total de R$ 4,1 milhões. A obra vai beneficiar mais de 500 famílias de pequenos produtores rurais assentados da reforma agrária, que produzem, em sua maioria, hortaliças que abastecem os mercados de grandes centros consumidores do Mato Grosso, como Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis.

Para o prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira, a pavimentação da estrada representa uma nova fase na história do Assentamento e vai permitir que o escoamento da produção seja feito de maneira mais adequado garantindo maior segurança aos usuários e qualidade aos produtos.

“Nós sabemos o quanto essa infraestrutura vai favorecer essa comunidade. Nós estamos conferindo [a ela] segurança, valorização imobiliária, qualidade de vida e acima de tudo um aparato logístico que permite que eles [os produtores] consigam levar os seus produtos para vendas – considerando que aqui é um grande produtor de hortifrúti – com mais qualidade, mais agilidade”, disse o prefeito.

Para Alexandre, obras como a pavimentação asfáltica inaugurada ontem demonstram que o Poder Público tem obrigação de participar ativamente do crescimento das localidades. “Como é esse caso aqui. [Uma] obra concluída com rapidez, mas acima de tudo com qualidade”, destacou. “Aproveito para agradecer o Governo do Estado de Mato Grosso, que contribuiu conosco para que essa obra saísse da maneira que está. A gente enfatiza não só a entrega da obra como a importância dela para o Assentamento Santo Antônio da Fartura”, completou o gestor.

Após a cerimônia de inauguração, prefeito, vice-governador e demais autoridades visitaram a propriedade do produtor conhecido como “Zé do Trator”, onde, em 2,5 hectares, são cultivadas diversas espécies de hortaliças por meio da hidroponia. A atividade emprega cerca de 40 pessoas. “O que vimos aqui é um exemplo do que o trabalho e a fé podem fazer”, enfatizou o vice-governador.

“E a chegada do asfalto só traz a presença do Estado e do Município, que precisavam ter vindo antes, mas, enfim chegaram”, ressaltou Pivetta. O Assentamento Santo Antônio da Fartura teve início no final dos anos de 1990.

Para o deputado Wilson Santos, responsável pelas tratativas entre o Governo do Estado e o Município para a realização da obra, o asfalto é o reconhecimento às famílias que vivem no assentamento e que enfrentavam dificuldades com a falta da pavimentação. “Está aqui um dos assentamentos mais bem-sucedido do país. Trazer esses quatro quilômetros de asfalto foi mais que a nossa obrigação”, disse o parlamentar. “Mais do que o nosso dever, num reconhecimento claro da dignidade e da força de trabalho dos que habitam aqui”, completou.

Presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Santo Antônio da Fartura, Olivede Ludwig, disse a pavimentação da estreada é a realização de um sonho. “Realmente aconteceu e eu acho que vai ajudar muito. O crescimento do Santo Antônio vai ser cada vez melhor. É um sonho realizado”, frisou.