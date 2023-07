Atividades Especiais – Repressão a organizações criminosas resulta em 60 operações e 465 prisões no primeiro semestre

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

Sessenta operações e ações que apuraram crimes como extorsão mediante sequestro, organização criminosa, roubo a instituições financeiras, crimes fazendários, corrupção na administração pública, tráfico de drogas e associação criminosa resultaram em 465 prisões realizadas pela Polícia Civil de Mato Grosso, no primeiro semestre deste ano.

O balanço é referente à atuação das unidades que compõem a Diretoria de Atividades Especiais da instituição e representa um aumento de 107% em prisões, seja em flagrantes ou por mandados judiciais, em relação ao mesmo período do ano anterior.

As operações, realizadas de janeiro a junho, resultaram ainda em apreensões de 102 veículos e de R$ 42,275 milhões entre dinheiro e valores e bens bloqueados e o arresto de 30 imóveis. Além disso, 47 armas de fogo e 1.219 munições de diversos calibres foram retiradas de circulação.

Uma carga de 49 toneladas de soja foi recuperada em uma investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que investiga crimes de roubo e furto de cargas no interior do estado. Outro destaque é a investigação sobre o ataque de um bando criminoso, ocorrido em abril na cidade de Confresa, na tentativa de roubar uma empresa de segurança de valores. Criminosos que deram apoio logístico à quadrilha foram presos durante operação da gerência em cidades do Pará e Tocantins.