Águas de Campo Verde inicia perfuração de novo poço no bairro Santa Rosa para reforçar o sistema abastecimento

A iniciativa vai beneficiar os bairros Santa Rosa, Jardim América e Recanto dos Pássaros I e II

Assessoria

Investindo em ações para garantir maior segurança na distribuição de água para a população, a Águas de Campo Verde iniciou no mês de junho a perfuração de um novo poço tubular profundo no bairro Santa Rosa. O investimento segue o cronograma de trabalho elaborado pela concessionária para manter de forma contínua a operação do sistema de abastecimento, principalmente no período de estiagem, quando há pouca incidência de chuva e os reservatórios ficam com a reserva de água reduzida.

A iniciativa vai beneficiar os bairros Santa Rosa, Jardim América e Recanto dos Pássaros I e II. Após a perfuração, montagem e testes na rede, a previsão é de que a obra esteja pronta para operação a partir de agosto. De acordo com o supervisor da Águas de Campo Verde, Denner Pereira, o pacote de obras inclui também interligações de rede de água e a instalação de uma nova Elevatória de Água Tratada (EAT), que representam ainda mais segurança para o fornecimento de água na região.

“Um dos principais impactos positivos será a ampliação da nossa capacidade de produção de água tratada na cidade, atendendo às necessidades crescentes da população. Ao fortalecer nosso sistema hídrico, promovemos uma distribuição de água mais eficiente, o que resultará em um abastecimento mais estável. Isso trará maior conforto e segurança para os moradores, refletindo em benefícios para a saúde e o bem-estar de todos e para o meio ambiente”, pontua.

O supervisor reforça ainda que as ações demonstram o compromisso da concessionária em garantir os investimentos e a prestação de serviço público com qualidade. “As melhorias serão gradativas e contínuas. Nossa meta é levar os benefícios do saneamento aos moradores, além de trazer segurança operacional ao sistema de abastecimento e possibilitar o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais e comerciais, impulsionando o crescimento socioeconômico da cidade”.

Além das obras de melhoria, a concessionária está monitorando constantemente a distribuição do serviço em toda a cidade por meio do Centro de Controle de Operações (CCO) e mantém técnicos trabalhando 24 horas por dia para que a população tenha água com regularidade. Toda a água que é distribuída aos moradores segue um rigoroso controle no processo de tratamento para atender aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Em caso de dúvidas ou solicitação de serviços, a população pode entrar em contato com a Águas de Campo Verde no 0800 647 6060 para ligações (24h por dia) e/ou mensagens de textos pelo WhatsApp (7h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados). A empresa disponibiliza ainda o aplicativo Águas App e os Serviços Online, que pode ser acessado no site www.aegeamt.com.br

Acompanhe nossas ações e curta a página da Águas de Campo Verde no Facebook: https://www.facebook.com/aguasdecampoverde/