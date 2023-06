Unesco encerra processo de avaliação para transformar município de MT no 6° geoparque do Brasil; pesquisadores aguardam resultado

De acordo com o coordenador científico do Geoparque Chapada dos Guimarães, Caiubi Emanuel Souza Kuhn, durante a reunião de fechamento, foram feitas sugestões para melhorar a situação territorial do município.

“Apresentamos os principais aspectos de Chapada dos Guimarães, desde as características geológicas e belezas naturais, à cultura e história local. Ficamos felizes com a nota atribuída pelos avaliadores, que foi maior do que a que tínhamos estipulado no formulário de autoavaliação. Caso consigamos o título, ele será concedido, propriamente, por volta de abril de 2024”, pontou.

O avaliador de geoparques globais da Unesco, Miguel Ángel Cruz Pérez, contou ao g1 que, para se tornar um geoparque, o território precisa ter um patrimônio de relevância interacional, que gerem estratégias de desenvolvimento, impulsionando um modelo de desenvolvimento local.

“Chapada é um território rico em patrimônio geológico e extenso. Acredito que a equipe deste geoparque conhece bem o seu território e estão a gerar ações para promover a valorização e conservação deste lugar. Além disso, acredito que há uma grande oportunidade de fazer alianças dentro e fora do território para continuar fortalecendo esse projeto”, explicou.