TRAGÉDIA NA CAPITAL – Homem cai na Av. do CPA e morre atropelado por ônibus; vídeo

Do: MidiaNews

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (12)

Um homem que ainda não teve a identidade confirmada morreu na tarde desta segunda-feira (12) após ter sido atingido por um ônibus na Avenida do CPA, em Cuiabá.

Imagens de câmeras de seguranças mostram o momento em que o homem cai na via enquanto o veículo passava.

Não é possível afirmar, a princípio, se o homem teve um mal súbito, caiu ou se jogou enquanto o veículo passava.

A ocorrência está em andamento e agentes de trânsito, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar estão no local.

O trânsito ficou parado logo após a colisão.

A Polícia Civil investiga o caso.

Veja:

Outro lado

A Empresa VPAR lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a família da vítima. Ressalta que o motorista permaneceu no local até a chegada dos fiscais da SEMOB e autoridades policiais que investigam a fatalidade. Pelas câmeras de segurança, é possível perceber o momento em que o motorista tenta desviar da vítima que cai em frente do ônibus que faz a Linha 308 (Terminal CPA 3 – Terminal Antártica), e que trafegava pela Avenida Rubens de Mendonça, em Cuiabá. A empresa VPAR aguardo a conclusão da investigação da DELETRAN – Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito que apura as circunstâncias do acidente.