Testemunhas e vítimas de facções criminosas ganham proteção em novo programava lançado em MT

Um programa de testemunhas e vítimas de facções criminosas foi lançado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). Podem fazer parte do programa pessoas que possuem informações importantes para desarticular esquemas. A criação do projeto foi assinado na última sexta-feira (16), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), em Cuiabá.