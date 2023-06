Sargento aposentado é torturado e tem coração arrancado durante roubo em MT; suspeitos morrem em confronto

Por Rogério Júnior, g1 MT

O sargento aposentado Pedro Ramalho Lacerda foi encontrado morto, com sinais de tortura e com o coração arrancado na noite dessa quarta-feira (21) em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. A informação foi confirmada pelo Coronel Benedito, porta-voz da PM, em entrevista ao g1 nesta quinta-feira (22).

Três suspeitos do crime, de 24, 25 e 33 anos, morreram em confronto com a Polícia Militar na região nesta quinta. Segundo Benedito, eles teriam sequestrado Lacerda no estabelecimento comercial do qual era proprietário na vila e o levaram até uma região de mata, onde foi torturado e morto com requintes de crueldade.

O sargento Lacerda entrou para a PM em 1981 e se aposentou há dez anos da corporação. Depois, abriu um comércio na vila. Foi nesse estabelecimento que foi sequestrado durante um roubo.