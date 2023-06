Referência em inovação e sustentabilidade, Campo Verde é destaque em evento do Governo do Estado

Ações desenvolvidas pela Administração Municipal de Campo Verde nos setores de inovação e na preservação ambiental foram destaques no Encontro Cidades Inovadoras, Inteligentes e Sustentáveis, promovido pelo Governo de Mato Grosso através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI), que começou hoje (27) e vai até amanhã (28) no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarro, em Cuiabá.

Na manhã desta quarta-feira (27), o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira foi um dos debatedores do painel “Cidades de Mato Grosso e Sua Transformação”, com os temas “Inteligência” e “Sustentabilidade”, mediado pela jornalista Marina Martins.

Ao abordar o tema “Inteligência”, Alexandre falou sobre o sistema de videomonitoramento que cobre todas as regiões da cidade e dos totens de segurança, instalados de forma pioneira, em escolas e pontos estratégicos da cidade.

“O prefeito Alexandre deu uma aula pra gente hoje”, destacou o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI), Alan Kardec. “Praticamente ele está há dois anos apenas [na gestão] e muitas coisas aconteceram em Campo Verde”, enalteceu o secretário. “Campo Verde tem um sistema de segurança de reconhecimento facial por inteligência artificial que o coloca como uma cidade com competitividade na área da modernização”, ressaltou.

Ao falar sobre o tema “Sustentabilidade”, o prefeito Alexandre abordou o trabalho que está sendo feito na coleta, tratamento e destinação final do lixo doméstico gerado pela população, que atualmente está em cerca de 42 toneladas por dia.

Todo os resíduos recolhidos através de coleta seletiva à cargo da Cotramar, cooperativa que reúne mais de 50 famílias, são destinados para o aterro sanitário, que é administrado pelo Município. Alexandre demonstrou também que a cidade é servida por serviço de coleta e tratamento de esgoto, iniciativa de grande impacto na preservação do meio ambiente.

Segundo ele, o desafio agora é transformar os resíduos gerados pelo lixo e pelo tratamento de esgoto em algo utilizável, como fertilizantes, que possam ser aplicados em lavouras que não estejam relacionadas à alimentação.

Na visão do prefeito, os debates realizados no Encontro devem ser ampliados e os municípios, por sua vez, devem buscar a modernização para que possam ser aprimoradas as ações direcionadas à inteligência, à inovação e a sustentabilidade. Só assim, pontua o prefeito, as políticas públicas serão convergentes e seguirão em uma mesma direção, tornando-se mais eficientes.

“O Município de Campo Verde fez a sua parte e tem trabalhado efetivamente na modernização da máquina, trazendo este eixo da inteligência, do uso das ferramentas inovadoras, para aprimorar o ambiente gestor. É isso que nós temos provocado e feito e, cada vez mais, isso deve ampliar. E nós caminhamos junto com isso”, disse o prefeito.