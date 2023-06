Prouni do 2º semestre abre inscrições nesta terça-feira

‍ Quem pode participar? Para se inscrever, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ou 2022, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. É preciso ter ensino médio completo (em escola pública ou particular). Há vagas para pessoas com deficiência e professores da rede pública.