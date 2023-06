Prefeitura inicia ciclo de audiências públicas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Planejamento, iniciou na última segunda-feira (12), o ciclo de audiências públicas com a população. As propostas e reivindicações apresentadas servirão como base para elaboração do Plano Plurianual e da Lei Orçamentaria Anual, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2024.

A primeira audiência de 2023 foi realizada no bairro Santa Rosa, na Escola Estadual Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq com moradores do Jardim América e do Recanto dos Pássaros II. As reivindicações apresentadas foram na área de saúde, limpeza urbana, telefonia, qualificação profissional e segurança pública e infraestrutura. Conforme informou o secretário municipal de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior, as demandas serão encaminhadas às pastas responsáveis.

“A gente acredita que as audiências públicas contribuem diretamente com a gestão”, frisou o secretário Rubens Anunciação Júnior. “É o momento em que a comunidade tem o acesso direto ao planejamento orçamentário do Município. Trazendo a sua opinião ela vai direto aos gestores responsáveis por cada ação e que vai colocar isso na previsão orçamentária para que o serviço possa ser, de fato, entregue à população”, completou.

Moradora do bairro Santa Rosa, Edineide Souza Dias Leão de Souza nunca havia participado de uma audiência pública e não sabia que por meio dela as demandas do seu bairro chegarão até os órgãos com competência para atendê-las. “Achei maravilhoso! Porque têm coisas que a gente nem sabia que a Prefeitura podia estar (sic) trazendo soluções para nós”, disse ela. “Hoje eu descobri que tem muitas coisas que a gente pediu, que é demanda do nosso bairro, que agora eles vão tentar resolver, vão estar (sic) trazendo melhoria para o nosso bairro”, completou.

As audiências públicas seguem até o próximo dia 24. Hoje será na Escola Estadual Ledy Anita Brescancim, às 19h00, reunindo moradores dos bairros São Miguel, Cidade Alta e região.

Veja onde e quando serão realizadas as audiências públicas:

Dia 14: São Lourenço, Eckert, Jardim Campo Verde I, II e III, no Centro Educacional Paulo Freire, às 19 horas.

Dia 15: Jupiara, Recanto do Bosque, Distrito Industrial, Jardim Cuiabá e região. Local: Escola Municipal Monteiro Lobato, às 19 horas.

Dia 16: Chácara das Uvas, Belvedere, Greenville, Vale do Sol e Região. Local, Escola Municipal Áurea Marqueti, às 19 horas.

Dia 17: Assentamento 14 de Agosto, Assentamento 4 de Outubro e região. Local, comunidade 14 de Agosto, às 14 horas.

Dia 19: Centro, Campo Real I, Campo Real II, Estação da Luz e região. Local, Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati, às 19 horas.

Dia 20: Posto Limeira, Serrinha e Região. Local, Escola Municipal Paraíso, às 19 horas

Dia 21: Assentamento Dom Osório e Comunidade Garbugio. Local, Escola Estadual Boa Esperança, às 19 horas.

Dia 22: Assentamento Santo Antônio da Fartura e região. Local, Escola Municipal Santo Antônio.

Dia 23: Comunidade Capim Branco, Taperinha e região. Local, comunidade Capim Branco, às 19 horas.

Dia 24: Agrovila João Ponce de Arruda, Assentamento Paulo Freire, Assentamento 28 de Outubro e região. Local, Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco, às 19 horas.