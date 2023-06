MT é o 6° estado com a maior geração de energia solar do país

O estado começou a gerar a energia limpa em 2015 e já produziu mais de 1,2 milhão quilowatts. Os 141 municípios do estado possuem unidades geradoras de energia solar.

Por Caroline Mesquita, Olívia Pires e Bruno Bortolozo, g1 MT e TV Centro América

Das unidades federativas da região Centro-Oeste, o estado aparece em primeiro lugar no ranking, seguido por Mato Grosso do Sul, com 829.946 kW; Goiás, com 874.202 e, por último, o Distrito Federal, com 280.02 quilowatts.watts (qW), até a última atualização do sistema, nesta segunda-feira (19).