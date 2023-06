MT é o 5° estado com o maior número de inadimplentes no país

De acordo com o levantamento feito pelo Serasa, Mato Grosso só fica atrás de Amapá, Amazonas, Rio de Janeiro e Distrito Federal, ambos com pouco mais de 52% da população endividada. Na região Centro-Oeste, o estado é o segundo com mais pessoas endividadas, ficando atrás somente do DF (52,07%).

O estudo mostra ainda que mais de 31% da população possui dívidas de bancos relacionados à cartões de crédito. Em segundo no ranking, vem dívidas de contas básicas, como água, luz e gás, com 21%.

Em relação ao perfil dos inadimplentes, mais da metade dos endividados são mulheres da faixa etária entre 26 e 41 anos.

Programa “Desenrola Brasil”

O Ministério da Fazenda lançou o programa “Desenrola Brasil”. Cerca de 70 milhões de pessoas no país devem ser beneficiadas. A medida foi uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a corrida eleitoral.