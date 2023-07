Mais de meia tonelada de cocaína é apreendida onde avião foi encontrado danificado em MT

Segundo os policiais, antes do pouso da aeronave houve a presença de pessoas no local para dar apoio terrestre, porque foram encontrados rastros de pneus de caminhonetes que ajudaram no pouso do avião.

A polícia disse que a aeronave foi preparada para o transporte de drogas porque estava sem os bancos. Além disso, havia também vestígios no local que o monomotor foi incendiado de propósito.

Por conta disso, a polícia fez buscas na área rural do município, como abordagens em carros, para investigar mais informações relacionadas a aeronave.