Fim de semana será de festa com o “Arraiá de Campo Verde”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O mês de junho é marcado por manifestações culturais que retratam o jeito simples que a população do passado comemorava as festas juninas e celebravam a fé nos santos do mês de junho. E no próximo final de semana, essa tradição promete agitar a cidade, com a realização do “Arraiá de Campo Verde”, evento que deve atrair milhares de pessoas ao espaço em frente ao Parque das Araras.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o “Arraiá de Campo Verde”, terá shows artísticos regionais com Gabriel Marcolan, na sexta-feira (23), a partir das 21 horas, e Matheusinho Sucessinho (foto) no sábado (24), também a partir das 21 horas, além da Banda Savana nas duas noites da festa.

O “Arraiá de Campo Verde” foi retomado no ano passado, depois de 9 anos sem ser realizado e a expectativa é que, além dos moradores locais, atraia também um grande número de visitantes de cidades da região, como Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Nova Brasilândia, Jaciara e Primavera do Leste.

“Queremos oferecer à nossa população e aos visitantes, uma festa animada, com total segurança”, disse o secretário municipal de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho. “Queremos que todos se divirtam a valer”, completou ele. Além das atrações artísticas, o “Arraiá de Campo Verde” terá também barracas com comidas e bebidas típicas.