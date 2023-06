Ex-aluno invade escola e mata estudante a tiros em Cambé, no Paraná

Por Gabriel Bukalowski e Kathulin Tanan, g1 PR e RPC Londrina

Uma aluna foi morta no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19), segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 9h um ex-aluno, 21 anos, foi até a direção da escola para solicitar documentos, quando fez os disparos.