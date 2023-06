Em julho, Campo Verde receberá exposição “Vale dos Dinossauros”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os dinossauros, seres que viveram na terra há milhares de anos, ocupam lugar de destaque no imaginário popular e povoam brincadeiras de milhares de crianças por todo o mundo através de miniaturas perfeitas.

Agora, toda essa fantasia vai virar realidade em Campo Verde com a “Exposição Vale dos Dinossauros”. O evento, que será realizado na Praça São João Paulo II, entre os dias 7 e 16 de julho, terá 11 réplicas animatrônicas dos animais pré-históricos que reproduzem sons e movimentos.

Entre elas estará a do Pycnonemosaurus nevesi, que viveu há mais de 70 milhões de anos na região do Jangada/Roncador, a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Campo Verde, no município de Chapada dos Guimarães. A realização da Exposição “Vale dos Dinossauros” tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte e as visitações poderão ser feitas das 7h00 às 22h00 de forma gratuita.