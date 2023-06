Detalhes para construção do Centro de Distribuição do Grupo Toniato são discutidos durante reunião

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, o secretário municipal de Obras e Viação, Fabiano Teruel e o secretário municipal de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior participaram de uma reunião na manhã desta quinta-feira com o engenheiro do Grupo Toniato, Waldener Jorge Clemente.

“O objetivo foi detalhar o início das obras de construção do Centro de Distribuição do Grupo no município, previsto para depois do dia 21 de julho, avaliando as normativas e detalhes que posteriormente devem ser integrados aos próprios investimentos da Administração Municipal no tocante à infraestrutura de drenagem e pavimentação. As Obras gerarão diversas vagas de emprego”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico.

Nesta sexta-feira (16), estarão disponíveis no SINE 2 vagas para carpinteiros, 3 para armadores, 2 para pedreiros, 5 para serventes, 2 para motoristas, 1 para operador de pá-carregadeira, 1 para o setor administrativo e 1 para operador de retroescavadeira.

As entrevistas serão realizadas na Sala do Empreendedor, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Maceió, 668, das 7h00 às 11h00 e das 13 às 17h00 no dia 21/06/2023, os interessados devem pegar o encaminhamento diretamente no SINE, localizado no mesmo endereço.