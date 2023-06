Destaques na alfabetização na idade certa, escolas de Campo Verde são premiadas no Educa MT

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Nesta terça-feira, quatro escolas de Campo Verde e uma professora da Rede Municipal de Educação, receberam a premiação do Educa MT, prêmio que avalia o desempenho dos estabelecimentos de ensino e dos profissionais que participam do Programa Alfabetiza MT. 80 escolas de todo o Mato Grosso foram premiadas com recursos financeiros que somados chegam a R$ 8,2 milhões.

Campo Verde teve ainda a professora Miriam Regis Ferreira Madalena premiada com uma das três melhores da região. As escolas premiadas foram a São Lourenço, contemplada com R$ 63 mil, a Dona Sabina Lazarin Prati, com R$ 66 mil e a Paraíso, com R$ 19 mil.

A Escola Waldemon Moraes Coelho ficou entre as Top 10 do Estado, categoria em que não há premiação em dinheiro. O Programa Alfabetiza MT tem como objetivo alfabetizar as crianças até o segundo ano letivo.

O secretário estadual de Educação, Alan Porto, enfatizou que os resultados do Alfabetiza MT demonstram os avanços do ensino fundamental no estado e que as crianças nos anos iniciais estão sendo alfabetizadas na idade certa. “Nós temos motivos de sobra para comemorar”, disse ele.

Para a secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, a premiação recebida pelas escolas de Campo Verde demonstra que as ações desenvolvidas, principalmente na alfabetização, estão apresentando resultados.

“Toda a gestão, os professores, entenderam que o caminho é esse: é se responsabilizar pelo serviço que ofertamos”, disse ela. “Esse resultado demonstra todo o esforço das escolas de Campo Verde, uma vez que, mesmo aquelas que não foram premiadas, estão representadas aqui, porque todas as nossas escolas cresceram e vêm apresentando bons resultados de aprendizagem”, frisou.

Carla Aparecida de Matos Lima, diretora da Escola Municipal são Lourenço, afirmou que a premiação recebida pela escola representa para ela, no campo pessoal, a realização de uma conquista, e, no campo profissional a certeza de que tudo que fez até agora valeu a pena.

Carla fez questão de dividir a conquista com toda a equipe de professores e servidores. “A gente, desde que se propõe a estar na educação, quer sempre o melhor para as nossas crianças, para nossa equipe de professores, que está [Em sala] diariamente. E chegar em um prêmio desse e saber que não é de um sozinho, mas é de toda a escola, para mim é muito gratificante. É a realização da carreira”, frisou.

A entrega dos prêmios aconteceu no Ginásio de Esportes Aecim Tocantins e contou com a presença do Governador Mauro Mendes, da senadora Margareth Buzetti e dos deputados federais Fábio Garcia e Abílio Brunini. A vereadora Socorro dos Santos Souza acompanhou os professores de Campo Verde no evento, representando o Poder Legislativo Municipal. O prefeito Alexandre Lopes não pode estar presente por estar em viagem fora do estado.

Diretora da Escola Municipal Paraíso, na Comunidade do Limeira, Jucineide Fernandes, afirmou que o momento foi de emoção. A Escola Municipal Paraíso foi uma das primeiras a ser criada na zona rural de Campo Verde e com a premiação se coloca entre as 80 melhores do Mato Grosso. “É uma conquista da nossa comunidade”, destacou a diretora. “Essa conquista não é só minha, é da nossa comunidade. Juntos fizemos a diferença na nossa escola”, frisou ela.

Diretora de uma das mais tradicionais escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo Verde, a Dona Sabina Lazarin Prati, Sônia Ferrareze também afirmou que a premiação foi uma conquista de toda a equipe profissional. “A gente está muito orgulhosa, porque temos nossos alunos do primeiro ao segundo [ano] praticamente todos alfabetizados”, destacou.

Sônia também salientou que o prêmio resume a qualidade do ensino ofertado no município. “É uma educação em rede”, enfatizou a diretora. “Então, o nosso município está de parabéns. A Escola Sabina Lazarin Prati está de parabéns. Estamos orgulhosos por estar em oitavo lugar em Mato Grosso”, destacou.

Pelo segundo ano consecutivo, Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho é premiada no Educa MT. Para a diretora Terezinha Lopes, o prêmio é a consequência de um trabalho bem feito realizado por toda equipe gestora, pelos professores e pelos servidores. “Nós sabemos que a Alfabetização é uma das fases mais importante da vida escolar de uma criança e estar aqui pela segunda vez é muita emoção”, disse ela.

Os valores recebidos pelas escolas devem ser aplicados na aquisição e equipamentos e na realização reparos ou pequenas reformas nos prédios.