Construção de UBS´s na zona rural entra na reta final

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciadas no segundo semestre de 2022, as obras das Unidades Básicas de Saúde dos Assentamentos 14 de Agosto e 4 de Outubro, estão na fase final de execução.

A Previsão, de acordo com a Allto Construções, empresa responsável pelas obras, é que até o próximo dia 30 de junho tudo esteja concluído.

Os trabalhos nas duas UBS estão concentrados na colocação de aberturas, piso e pintura. Com 102 metros quadrados, as UBS estão sendo construídas com recursos do Município.

As obras de construção da Unidade do Assentamento 14 de Agosto foram iniciadas em setembro e a do 4 de Outubro em novembro. Juntas, as novas UBS´s vão atender cerca de 150 famílias das comunidades e da região.