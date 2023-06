Com o tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos” Campo Verde realiza nesta quarta-feira a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realiza nesta quarta-feira (21), a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, que este ano terá como tema: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

Durante a Conferência serão abordados 5 eixos temáticos, definidos na Resolução nº 90 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, de 21/12/2022: “Financiamento”, “Controle Social”, “Articulação entre segmentos”, “Serviços”, “Programas”, e “Benefício e transferência de renda: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS”.

De acordo com a secretária de Assistência Social e primeira-dama do Município, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, os cinco eixos e seus respectivos conteúdos foram elaborados tomando como base o II Plano Decenal de Assistência Social (2016-2026) e a realidade do momento presente, relativa à atual conjuntura política do país e a urgência da reconstrução do SUAS.

A 10ª Conferência Municipal será realizada no CRAS do bairro Santa Rosa, com início às 7h00 com as falas das autoridades presentes, aprovação do regimento e discussão dos eixos temáticos. O encerramento será às 11h00.

As propostas aprovadas durante a Conferência Municipal serão encaminhadas à Conferência Estadual. Também serão escolhidos durante a Conferência Municipal, os delegados que representarão Campo Verde na conferência estadual.