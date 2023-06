Casal investigado por torturar bebês e crianças em berçário de Sorriso (MT) é solto

Os pais que questionavam as atitudes eram ameaçados de morte do proprietário do estabelecimento.

Relatos de agressões

A mãe de uma das vítimas, de 3 anos, contou que a filha mudou o comportamento em casa devido às agressões sofridas na escolinha.

“Uma professora colocou eu no quarto escuro, eu fiquei com medo e chorei. Ela puxava meu cabelo no banheiro”, relatou a criança.

Conforme os depoimentos, também existia um “cantinho do pensamento” – um corredor escuro, que dava acesso ao quarto da proprietária, onde ela trancava as crianças que se comportavam mal.

Segundo a mãe da menina, ela tinha confiança na proprietária do berçário, mas, após o aniversário de 3 anos da filha realizado na escolinha, uma das convidadas presenciou momentos de agressão e contou à família.

“Pedimos autorização para que uma amiga da minha filha, de 7 anos, pudesse ir na festinha na escola. Ela [dona] autorizou, mas no dia ficou doente e não avisou ninguém sobre a visita. Eles não perceberam que a menina não fazia parte da escola e continuaram fazendo o que faziam de costume, agredindo as crianças”, contou.