Campo Verde terá maior pacote de inaugurações de sua história

O mês em que Campo Verde comemora 35 anos de emancipação política e administrativa será marcado pelo maior pacote de inaugurações de obras públicas da história do Município.

De acordo com a programação, 19 novas obras serão inauguradas nos setores da educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e assistência social, realizadas pela Prefeitura com recursos próprios ou em parceria com os Governos Estadual e Federal. As inaugurações terão início no dia 3 e se estenderão até o dia 8.

Entre as obras a serem inauguradas durante o mês de julho estão duas novas unidades básicas de saúde na zona rural, pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-070 à sede do Assentamento Santo Antônio da Fartura, novas praças de lazer no Bairro São Miguel, reforma completa da Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR), reforma do Centro de Atendimento ao Idoso, Reforma da piscina do Centro Aquático Guimar Vieira de Souza, que atende o público da terceira idade, novas instalações da usina de asfalto (CBUQ), reforma da Escola Municipal Paraíso (zona rural), pavimentação do Parque de Exposições, ciclovia e calçamento na Avenida São Cristóvão e os investimentos de apoio à segurança pública, como o sistema de iluminação pública da cidade 100% em LED, o Centro de Controle de Operações do sistema de vídeo monitoramento do município, e os 10 totens de segurança instalados em escolas e pontos estratégicos da cidade.

Além das inaugurações, estão programadas também diversas ações que farão parte das comemorações do aniversário da cidade. Entre elas: cavalgada, culto, almoço com o tradicional “porco paraguaio”, missa, desfile cívico, show aéreo com a Esquadrilha Fox, recepção às novas empresas e aos novos investimentos no município; visita a 11 obras que estão em execução, cerimônia de cessão de áreas no Distrito Industrial e corrida de rua. No dia 4 de julho, data do aniversário de Campo Verde, haverá show nacional com a dupla Hugo e Guilherme no Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha com início às 21h00 e entrada gratuita.

Mais inaugurações

Além das inaugurações programadas para julho, pelo menos mais 20 obras serão inauguradas no segundo semestre. Entre elas estão a pavimentação da Estrada do Assentamento Dom Osório e a construção da ponte sobre o Rio das Mortes, que beneficiarão mais de 600 famílias de pequenos produtores rurais; a construção da ponte de concreto sobre o Rio Cumbuco, que faz parte do complexo logístico do terminal de carga e descarga da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuolo.

Serão inauguradas também no segundo semestre, o novo laboratório municipal, o prolongamento da Avenida Santa Maria, a nova cozinha piloto, a nova garagem da frota de ônibus escolares, uma passarela no Parque Recanto do Sol, a reconstrução das escolas estaduais Waldemon Moraes Coelho e Jupiara, a Escola Técnica Estadual (SECITECI), as reformas das escolas estaduais Santo Antônio, no Assentamento Santo Antônio da Fartura e Alice Barbosa Pacheco, na Agrovila João Ponce de Arruda, entre outras.

Veja abaixo as obras que serão inauguradas no mês de julho

Dia 3:

9h00: Reforma do Centro de Atendimento ao Idoso

10h00: reforma da piscina do Centro Aquático Guimar Vieira de Souza

16h00: Ciclovia e calçamento da Avenida São Cristóvão

Dia 4

14h00: Pavimentação asfáltica da Estrada do Assentamento Santo Antônio da Fartura

17h00: Reforma da Escola Estadual Ledy Anita Brescancim

Dia 5

18h00: Centro de Controle de Operações

Totens de segurança

Cidade 100% Iluminação em LED

19h00: Pavimentação do Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha

Dia 6:

8h00: Unidade Descentralizada de Reabilitação

14h00: Nova Unidade Básica de Saúde do Assentamento 14 de Agosto

15h00: Nova Unidade Básica de Saúde do Assentamento 4 de Outubro

Dia7:

9h00: Usina de asfalto da Secretaria Municipal de Obras

15h00: Obras de Reforma da Escola Paraíso, na comunidade do Limeira

Dia 8:

8h00: Novos espaços de lazer na Avenida das Araras

14h00: Galerias com aduelas no Assentamento Santo Antônio da Fartura

16h00: Fábrica de poupa de frutas na Comunidade Taperinha

Veja abaixo outras atividades programadas para o aniversário de Campo Verde

Dia 30:

18h30: Sessão Solene de entrega da títulos de cidadãos campo-verdense, na Câmara e Vereadores.

Dia 1:

7h00: Cavalgada rural – Resgatando a Tradição. Saída: Fazenda 2 Corações, chegada comunidade histórica de Capim Branco

19h00: Culto em homenagem aos 35 anos de Campo Verde

Dia 2:

11h00: Almoço “Porco Paraguaio” – APAE

19h00: Missa em homenagem aos 35 anos de Campo Verde (Igreja N. Sra. de Fátima)

Dia 4:

7h00: Desfile Cívico – Início Praça 4 de Julho

9h00: Show Aéreo Esquadrilha Fox – Bairro Estação da Luz

18h00: Recepção as novas empresas e investimentos – Famigliano Eventos

21h00: Show nacional com Hugo e Guilherme – Parque de Exposição

Dia 5

8h00: visitas as obras em execução:

Escola Estadual Santo Antônio (Santo Antônio da Fartura)

Salas anexas Santo Antônio da Fartura

Escola Seciteci

Escola Estadual Jupiara

Passarela Parque Recando do Sol

Cozinha Piloto

Prolongamento da Avenida Santa Maria

Laboratório Municipal

Reconstrução Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho

Pavimentação Estrada Assentamento Dom Osório

Ponte sobre o Rio das Mortes

Dia 7:

10h00: Cerimônia de Cessão de Áreas do Distrito Industrial – (Distrito Industrial)

Dia 9:

8h00: Corrida de rua. Largada na Praça são João Paulo II