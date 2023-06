Campo Verde é destaque na geração de empregos nos primeiros 4 meses de 2023

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego, demonstram que Campo Verde continua sendo destaque quando o assunto é a criação de novos postos de trabalho.

De acordo com os dados do CAGED, foram gerados no município entre janeiro e abril deste ano 675 novos empregos com carteira assinada. Número que garante a Campo Verde, a 9ª posição entre os municípios de Mato Grosso que mais criaram postos de trabalho formais no período.

Conforme destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, o saldo de empregos em Campo Verde nos primeiros quatro meses de 2023 corresponde a 95% do saldo registrado no final de 2022, que foi de 711. “Isso demonstra que o município, já no início de 2023 tem focado na geração de emprego e renda”, ressaltou.

Henrique também pontuou que, levando-se em consideração a geração de empregos nos municípios com até 50 mil habitantes no estado, Campo Verde se destaca ainda mais, ficando com a segunda posição.