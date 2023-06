Câmara homenageia escolas e professoras da Rede Municipal e Estadual de Ensino com Moção de Aplauso

A Câmara de Vereadores de Campo Verde concedeu na última segunda-feira (26), durante a realização da sessão ordinária, sete Moções de Aplausos para escolas e professores da Rede Pública Municipal de Ensino.

As escolas homenageadas foram a Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, classificada entre as Top 10 no prêmio Educa/MT de 2023. Também foram homenageadas as Escolas Municipais Dona Sabina Lazarin Prati, São Lourenço e Paraíso, que que tiveram desempenho destacado no Educa/MT.

Foi homenageada também a professora Tamara Regina Sideco, do Centro Educacional Paulo Freire. Tamara foi uma das escolhidas para atuar na elaboração do Material Didático Complementar de Alfabetização do Ensino Fundamental. A Câmara homenageou ainda a professora Mirian Régis Madalena de Souza, melhor professora no âmbito regional, de acordo com o prêmio. Outra homenageada foi a secretária municipal de Educação Simoni Pereira Borges.

As homenagens foram prestadas por iniciativa da vereadora Professora Socorro dos Santos Souza e do vereador Miguel de Paula.