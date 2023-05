Três suspeitos são presos e um morre em confronto por envolvimento na morte de jovem de SP sequestrado em MT

Por g1 MT

Três suspeitos foram presos e um morreu em confronto com a polícia por envolvimento no sequestro do jovem Pablo Ronaldo dos Santos, de 23 anos, após fazer um gesto associado a uma facção criminosa em uma festa em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Civil.

A mãe da vítima, Cassia Aparecida Coelho, contou que a família é de Pradópolis (SP), e que Pablo viajou para Mato Grosso a trabalho. Ele atuava como caldeireiro, em Nova Ubiratã.