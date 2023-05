Suspeito de matar advogado em Arenápolis (MT) é procurado pela polícia

Segundo a polícia, durante as buscas, foram apreendidas as roupas que teriam sido utilizadas pelo suspeito no momento do homicídio do advogado, um capacete de moto, um celular danificado, que estava jogado na churrasqueira para ser destruído, além de diversos documentos que comprovam que ele mora no local.

Ainda de acordo com a polícia, os objetos encontrados ajudam a investigação e confirmam os indícios de envolvimento do suspeito no homicídio do advogado. A motocicleta não foi localizada, apontando que ele pode tê-la escondido em outro local.

No momento do cumprimento do mandado, não havia ninguém na casa em que o suspeito mora com a sua mulher. A Polícia Civil incluiu o nome do suspeito na lista de procurados.