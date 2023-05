Semana Nacional de Museu será realizada em Campo Verde entre os dias 15 e 19 de maio

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o tema “Museus Sustentabilidade e Bem-estar”, começa no próximo dia 15, a 21ª Semana Nacional de Museu e a 9ª Semana de Museu de Campo Verde. O evento vai até o dia 19 com Exposições, Seminários e Palestras no Museu da História de Campo Verde Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, na comunidade Histórica de Capim Branco.

A Semana do Museu é uma realização da Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Sistema Brasileiro de Museus, do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com apoio do Sicredi, da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, e da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente.

O objetivo do evento é fomentar a visitação de Museus e a valorização da história. Em Campo Verde, o Museu, que abriga uma coleção de fotos e artefatos antigos utilizado pelos primeiros pioneiros, funciona em um prédio que é a réplica da primeira estação telegráfica construída no interior de Mato Grosso e inaugurada em 1896 na comunidade histórica de Capim Branco. O funcionamento é de quarta-feira a sábado, das 7h00 às 11 e das 13h00 às 17H00. Aos domingos o Museu funciona das 9h00 às 12h00.